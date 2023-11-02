Один робить висновки, інший - кидає своїх солдат у "м'ясні штурми": в ISW порівняли Залужного і Герасимова

Аналітики ISW вважають, що Герасимов несе остаточну відповідальність за провал наступу на Авдіївку.

Між начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим та українським головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є значний контраст. Генерал російської армії робить і ті ж помилки, на відміну від українського.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики зазначили, що Залужний, попри паритет російських сил, знає, як це подолати. Він запропонувавп’ять основних оперативних компонентів, які стали особливо значущими з літа 2023 року. Це:

завоювання переваги в повітрі;

глибокий прорив російських мінних загороджень;

підвищення ефективності контрбатарейної боротьби;

створення та підготовка необхідних резервів;

нарощування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Залужний запропонував низку конкретних тактичних рішень п’яти згаданих оперативних компонентів, які створили умови для ведення позиційної війни, що, на його думку, дозволить Україні подолати військовий паритет з російськими силами", - вважають в ISW.

Щодо Герасимова, то він не робить висновки із попереднього досвіду. Аналітики ISW заявляють, що він несе остаточну відповідальність за провал наступу на Авдіївку.

"Нинішня ситуація біля Авдіївки є мікрокосмом ширшої неспроможності російського Генштабу засвоїти та поширити уроки, засвоєні російськими військами під час попередніх невдалих наступальних зусиль в Україні, іншим угрупованням сил на всьому театрі дій", - наголосили аналітики.

Нагадаємо, за даними ISW, окупанти планують нову атаку на Авдіївку.

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