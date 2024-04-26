"Один телефонний дзвінок": у МЗС Польщі розповіли, як припинити війну в Україні

Швидке закінчення війни залежить не від України, а від російського диктатора.

Війна в Україні може закінчитись дуже швидко, якщо російський диктатор Путін подзвонить міністру оборони РФ Сергію Шойгу та накаже вивести війська з території сусідньої держави.

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Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує RMF24.

На питання одного з парламентарів польського Сейму про те, чи має Польща сценарії вирішення російсько-українського конфлікту, він відповів: "Так, має. Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського".

Він заявив, що якби Путін зняв трубку, подзвонив Шойгу та сказав "Ми виводимо війська з України", то війна закінчилася б.

"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі прокоментували загрозу нападу РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін зробив чергову цинічну заяву про Донбас.

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