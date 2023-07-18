Один удар ЗСУ — і Z-автівки палають: десантники показали, як успішно застосовують ударні БпЛА на фронті (відео)

На відео видно влучні удари ЗСУ по техніці росіян з традиційною свастикою.

Десантники показали, як успішно застосовують ударні БпЛА по ворожій техніці на фронті.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ.

"На відео зафіксовано успішне бойове застосування ударних БпЛА по ворожій техніці підрозділами 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на одному з напрямків фронту", - підписали відео.

На кадрах видно влучні удари по техніці росіян з традиційною свастикою окупантів. Один удар ЗСУ — і Z-автівки палають.

Десантники показали, як успішно застосовують ударні БпЛА по ворожій техніці

Нагадаємо, український контрнаступ триває понад місяць, і з'явилися нові прогнози щодо закінчення війни. Українські офіційні особи є оптимістичнішими, ніж західні. Україна вірить, що війна завершиться цьогоріч.

Чи настане перемога України цього року та коли це може статитися – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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