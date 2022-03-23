"Один в ногу вистрілив, другий – в руку, щоб поїхати": СБУ перехопила розмову російського окупанта

"Один в ногу вистрілив, другий – в руку, щоб поїхати": СБУ перехопила розмову російського окупанта

Мати окупанта розповіла, як її обманює його керівництво.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів.

Цього разу на записі чутно, як російський строковик говорить зі своєю мамою. Жінка розповідає йому про те, як російські солдати прострілюють собі руки і ноги, аби їх повернули назад до Росії.

"Один в ногу собі вистрілив, другий, вчора мама написала, собі в руку вистрілив, щоб лише поїхати звідти. Ти уявляєш, що хлопчики почали робити? Приїхало дуже багато хлопчиків – відморожені, опухлі, там, кажуть, біль пекельний був, тому що хлопчики говорили до -20 було, коли вони ноги відморозили і на бетоні спали", - розповіла мати окупанта.

Також жінка повідомила, що керівництво її сина розповідає їй, що він у Росії на навчаннях, у той час як окупант на війні під Харковом:

"Сьогодні телефонувала вдень до московської прокуратури, кому лише сьогодні не телефонувала. Я вже не телефоную, тому що він бреше кожен день. Я кажу, хоча б списки давайте, щоб ми бачили, що дітей привезли, він навіть списки не надає. Сказали, що ти на полігоні. Перевірили. Я кажу, ви мені лапшу на вуха не вішайте, я з ним чотири дні тому говорила, він під Харковом", - сказала жінка.

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Вона також розповіла, що керівництво розповідає, що на всіх російських військових прийшли контракти. Але це не так:

"Сьогодні ховають хлопчика, і це мама написала вчора ввечері, от сина привезли і вона говорить, що він за документами проходить як строковик і загинув під Харковом в Україні. Вони навіть не зробили його контрактником".

На запитання матері, що вони там роблять і який від них толк, російський солдат відповів: "Хрін його знає".

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