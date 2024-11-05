Один в окопі воїн: воїн бригади "Рубіж" самотужки зупинив ворожий штурм (відео)

Коли окупанти наштовхнулися на опір, то почали відступати, тоді до справи взялися дронарі батальйону, які спочатку загнали росіян до бліндажа, а потім почали добивати там.

Боєць 4 батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Нацгвардії зміг самотужки зупинити чотирьох російських штурмовиків, що просувалися окопами.

Відео бою було оприлюднене 5 листопада на каналі батальйону.

Коли окупанти наштовхнулися на опір, то почали відступати.

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Тоді до справи взялися дронарі батальйону, які спочатку загнали росіян до бліндажа, а потім почали добивати там.

Але все почалося з мужності нашого піхотинця.

"FPV-дрони – не панацея! Не можна покладатись, що пташки з неба завжди зможуть тебе прикрити. Буває по-різному, і це відео тому підтвердження", – прокоментували кадри в "Силі Свободи".

Нагадаємо, на Харківщині ворожі піхотинці йдуть в атаку на екзотичному колісному транспорті.

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