Один в окопі воїн: воїн бригади "Рубіж" самотужки зупинив ворожий штурм (відео)

Коли окупанти наштовхнулися на опір, то почали відступати, тоді до справи взялися дронарі батальйону, які спочатку загнали росіян до бліндажа, а потім почали добивати там.
Боєць 4 батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Нацгвардії зміг самотужки зупинити чотирьох російських штурмовиків, що просувалися окопами.
Відео бою було оприлюднене 5 листопада на каналі батальйону.
Коли окупанти наштовхнулися на опір, то почали відступати.
Тоді до справи взялися дронарі батальйону, які спочатку загнали росіян до бліндажа, а потім почали добивати там.
Але все почалося з мужності нашого піхотинця.
"FPV-дрони – не панацея! Не можна покладатись, що пташки з неба завжди зможуть тебе прикрити. Буває по-різному, і це відео тому підтвердження", – прокоментували кадри в "Силі Свободи".
Нагадаємо, на Харківщині ворожі піхотинці йдуть в атаку на екзотичному колісному транспорті.
Читайте також: