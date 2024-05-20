Один великий крок уперед, але перед цим – два назад: Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги

Кожне рішення про допомогу приймається із запізненням приблизно на рік, зазначив Володимир Зеленський.

Західні союзники надто довго приймають ключові рішення, відкриваючи новий план військової підтримки для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський Reuters в ексклюзивному інтерв’ю в Києві в понеділок, 20 травня.

Явно розчарований, він описав доправлення допомоги, зокрема протиповітряної оборони, як системи Patriot, на які Україна сильно покладається у своїй війні з Росією, як "один великий крок вперед, але перед цим – два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", — сказав він, одягнений у свою фірмову футболку та штани кольору хакі та інколи підвищуючи голос.

Жорсткі зауваження президента України прозвучали в небезпечний час для його військ, які переважає чисельністю та озброєнням московська армія та які втрачають територію на північному сході та сході країни.

Зеленський запропонував способи, якими союзники могли б допомогти безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією за певних обставин.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України", – сказав він.

"Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", – додав Зеленський, маючи на увазі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, скоро будуть використані в бойових діях.

"Ви не можете це забезпечити просто зараз? Добре ... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх ... збивайте цілі, захищайте цивільних, – сказав український президент. – Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні".

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ.

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