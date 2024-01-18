Один з БПЛА під час нічної атаки по РФ пролетів просто над резиденцією Путіна у Валдаї — ЗМІ

Безпілотник під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі пролетів просто над резиденцією Путіна на Валдаї.

Під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, що сталася вночі проти 18 січня, один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Під час атаки один із безпілотників пролетів над Валдаєм, , хоча, як відомо, цю резиденцію і територію навколо особливо активно прикриває російська ППО.

Резиденція Путіна на Валдаї / Фото: скриншот з відео

Але джерело РБК-Україна наголосило, що українські Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей безпілотників, що дозволяє їм досягати російських тилових регіонів.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

Нагадаємо, 18 січня міноборони Росії вперше від початку повномасштабної війни проти України повідомило про збиття безпілотника над Ленінградською областю. Уламки БПЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

Джерела видання РБК-Україна у спецслужбах заявили, що ця атака безпілотників є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Йдеться про операцію "із залученням сучасних українських засобів".

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