Один з напрямків на Харківщині є дуже складним: комбат БпАК "АХІЛЛЕС" назвав його

Українським силам вдається протистояти переважальній силі ворога.
Куп'янський напрямок на Харківщині є одним із найскладніших. Росіяни зазнають шалених втрат, але продовжують тиснути.
Про це розповів командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері Еспресо.
"Противник за минулу добу не досяг успіху - це надзвичайно великий позитив. Тому що один з відтинків на Харківщині є дуже складним - це Куп'янщина, де противник застосовує неспівмірну кількість сил та засобів", - сказав він.
За його словами, українським силам вдається протистояти переважальній силі ворога. Усі позиції залишаються за нами. Ведеться системна робота щодо зупинення можливості противника просуватися далі.
"Нічні зміни бувають дуже цікавими як з точки зору виконання бойових завдань, так і комунікації між собою. Коли ви чуєте привітання одне одного в ефірі, зокрема в радіоефірі, з успішним виконанням завдання, це дуже мотивує", - додав Федоренко.
Нагадаємо, раніше Юрій Федоренко зробив гучну заяву. Він вважає, що усі повнолітні українці мають бути військовозобов'язанами.
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