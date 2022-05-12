Один з найбільших обстрілів на Полтавщині від початку війни: деталі масштабного ракетного удару по Кременчуку

12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука ввечері 12 травня. Більшість із них поцілили по нафтопереробному заводу, який не працював через наслідки першого ворожого удару.

За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, сьогоднішні ракетний удар по області є чи не найбільшим за весь час повномасштабної війни.

Про це очільник області розповів у відеозверненні у четвер, 12 травня.

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Він зазначив, Збройні сили України збили одну із 12 ракет, які летіли на Полтавщину. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

"Сьогодні, на жаль, неспокійний вечір на Полтавщині. Біля 18 години вечора РФ вдарила по Кременчуку 12 ракетами, більшість із цілили по нафтопереробному заводі. Внаслідок цього виникла пожежа, працюють рятувальники. Загорання - локалізоване. При цьому одну ракету наші збройні сили збили, інші - попали по інфраструктурі Кременчука. На щастя, постраждалих та загиблих людей немає", - сказав Лунін.

Нагадаємо, ввечері 12 травня РФ вдарила по Кременчуку Полтавської області 12 ракетами. Снаряди поцілили у кілька різних об'єктів інфраструктури, серед яких - Кременчуцький НПЗ, який уже вдруге потрапив під обстріл росіян.

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