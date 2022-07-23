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Один з наймасштабніших обстрілів за увесь час: в Одесі пролунали потужні вибухи

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19к
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Один з наймасштабніших обстрілів за увесь час: в Одесі пролунали потужні вибухи

Фото: unsplash.com

Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунало кілька потужних вибухів.

У Одеській області близько 11:20 пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві у соцмережах.

Кілька ракет у небі збила українська ППО. Чекаємо офіційної інформації.

Нагадаємо, ​​станом на 23 липня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр". 

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