Один з наймасштабніших обстрілів за увесь час: в Одесі пролунали потужні вибухи

Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунало кілька потужних вибухів.
У Одеській області близько 11:20 пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляють місцеві у соцмережах.
Кілька ракет у небі збила українська ППО. Чекаємо офіційної інформації.
Нагадаємо, станом на 23 липня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".
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