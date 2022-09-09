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Злякався контрнаступу ЗСУ: на Харківщині один з полків РФ втік в ліс і звідти благає про порятунок

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Злякався контрнаступу ЗСУ: на Харківщині один з полків РФ втік в ліс і звідти благає про порятунок

Фото: Associated Press

Українські сили впевнено просуваються вперед на Харківському напрямку. Розвідка повідомляє, що окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку через потужний контрнаступ ЗСУ були змушені відійти з позицій, аби вижити.

Окупанти втекли в лісосмугу і звідти чекають на допомогу від свого командування чи Червоного Хреста.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до вечірнього зведення Генштабу, через поразки на полі бою армія Російської Федерації  масовано обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Російські окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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