"Один за бортом, троє втікають": прикордонники атакували катер окупантів та показали вражаюче відео

Українські бійці продовжують нищити ворога.
Українські прикордонники-аеророзвідники успішно знищили моторний катер російських загарбників на південному фронті.
Відео з моментом атаки було опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
У результаті атаки один ворог опинився за бортом, троє інших змушені були тікати на берег.
"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Росії безпілотники атакували об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.
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