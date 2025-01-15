"Один за бортом, троє втікають": прикордонники атакували катер окупантів та показали вражаюче відео

Українські прикордонники-аеророзвідники успішно знищили моторний катер російських загарбників на південному фронті.

Відео з моментом атаки було опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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У результаті атаки один ворог опинився за бортом, троє інших змушені були тікати на берег.

"Наразі наші військові працюють над тим, щоб їхня спроба пересування була назавжди припинена", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники знищили катер окупантів: загарбник за бортом

Нагадаємо, у Росії безпілотники атакували об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі. Зокрема, було уражено завод "Оргсинтез", який є стратегічним об'єктом.

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