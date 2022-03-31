Один загиблий і троє поранених: окупанти РФ масовано обстрілюють Дергачі в Харківській області

У місті зруйновано чимало житлових будинкв.

Російські окупанти масовано обстрілюють Дергачі в Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У результаті обстрілів російської армії одна людина загинула, а троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків. "У цьому напрямку наші ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога", - наголосив Синєгубов.

Найзапеклішою точкою в регоіні залишається Ізюм, де тривають бої і постійні обстріли. За словами очільника області, місцева влада працює над "зелених" коридорів, але поки Російська Федерація не дає такої можливості.

Як повідомлялося, російська армія б’є зі всіх видів важкого озброєння по містах Луганської області. Зокрема, у Лисичанську внаслідок ворожих атак дві людини загинули. За словами Гайдая, напередодні кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів. Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

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