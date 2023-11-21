Один загиблий, восьмеро поранених: у місті Селидове тривають пошуково-рятувальні роботи (відео)

У місті Селидове на Донеччині тривають пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару.

Про це повідомило МВС та оприлюднило відповідне відео.

"Вчора увечері окупанти здійснили ракетний удар по міській лікарні. Наразі відомо про одного загиблого та вісьмох поранених осіб", - йдеться у дописі під відео.

Зазначається, що люди отримали контузії та осколкові поранення.

❗️Селидове. Тривають пошуково-рятувальні роботи Вчора увечері окупанти здійснили ракетний удар по міській лікарні. Наразі відомо про одного загиблого та вісьмох поранених осіб. Опубліковано МВС України Вівторок, 21 листопада 2023 р.

Нагадаємо, раніше цього ж дня голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські загарбники завдали чотирьох ракетних ударів по території Донецької області. Ворог атакував лікарню у Селидовому і шахту.

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