Один загинув, п'ятьох поранено: від ракетного удару у Сергіївці постраждали співробітники дитячого медцентру Молдови

Усі люди - мешканці постраждалого від бомбардування будинку.

Міністерство охорони здоров'я Молдови повідомило, що його Дитячий реабілітаційний центр у Сергіївці в Одеській області під час ракетного обстрілу РФ зазнав незначних руйнувань, але п'ятеро співробітників центру поранено і один загинув.

Про це написала очільниця міністерства Алла Немеренко.

"Це оновлений санаторій з хорошими умовами, діти з проблемами здоров'я в Республіці Молдова мали можливість скористатися послугами медичної реабілітації на узбережжі Чорного моря. На жаль, його діяльність була припинена в період пандемії, і ми тільки готували плани відновлення діяльності, але прийшла війна. Після нападу Центр не постраждав, лише вибило вікна в котельні", - написала медикиня.

Вона повідомила, що 5 співробітників центру поранено і один загинув, усі вони мешкають у постраждалому від бомбардування будинку.

"Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови кращими, вони дбали про їх реабілітацію з великою любов’ю та відданістю, і ми бажаємо їм повного одужання. Висловлюємо глибокі співчуття та жаль родині загиблого колеги… Немає нічого страшнішого за війну. Ми щасливі, поки над нами не летять ракети, бережіть це. Решту все можна вирішити", - зазначила Немеренко.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця трагедії на Одещині. Російські ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.

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