Один знищили, другий - підбили: як нацгвардійці "Іглою" "вполювали" ворожі Мі-24 на околиці Бахмута

Від 24 лютого 2022 року до 27 січня окупаційні війська втратили у війні проти України вже 283 гелікоптери.

26 січня харківські нацгвардійці на Бахмутському напрямку за допомогою ПЗРК "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24, а другий - підбили.

Про це повідомляє НГУ.

"26 січня близько 10:40 ранку вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі. Розрахунком ПЗРК з "Ігла-1" одночасно було здійснено 2 пуски ракет по гелікоптерах Мі-24. Внаслідок бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений", - розповів начальник служби протиповітряної оборони 3-ї бригади оперативного призначення.

Навідник ПЗРК нацгвардієць Антон зауважив, що цей гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.

"Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках із застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою", - додав військовослужбовець.

За підрахунками Генштабу, від першого дня повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року до 27 січня окупаційні війська втратили у війні проти України вже 283 гелікоптери.

Додамо, що Мі-24 – радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Один із найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили і її вогневої підтримки на полі бою.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Росія не відмовилася від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ця ділянка фронту є найгарячішою.

За інформацією Генштабу від 27 січня, Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

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