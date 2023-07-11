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Одинадцять країн з "коаліції винищувачів" розпочнуть підготовку українських пілотів в серпні

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Одинадцять країн з "коаліції винищувачів" розпочнуть підготовку українських пілотів в серпні

F-16 для України: країни з коаліції винищувачів розпочнуть підготовку українських пілотів в серпні

"Коаліція винищувачів" почне підготовку українських льотчиків на F-16 у серпні в Данії.

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились розпочати підготовку українців на F-16 в серпні.

У списку 11 країн, серед яких Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція і Велика Британія, інформує агентство Ritzau.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що підготовка українських льотчиків повинна дати результати через пів року.

Відповідно до домовленості, укладеної 11 державами на полях саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі, "коаліція винищувачів" почне підготовку українських льотчиків на F-16 у серпні в Данії.

Як пояснив Поульсен, спершу "коаліція винищувачів" відбере українців, проведе мовну, теоретичну й практичну підготовку на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії.

"Для початку ми плануємо підготувати дві групи. Це загалом 10-12 льотчиків і допоміжний персонал, який буде обслуговувати літаки. Це буде близько 30-40 людей", - заявив Поульсен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що для того, аби ЗСУ звільнили Крим до кінця літа, Україні потрібно вже зараз надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16

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