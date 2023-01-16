Одна дівчина втратила око, інша - 20 годин була під завалами: що відомо про травми потерпілих від удару у Дніпрі

У обласній лікарні імені І. І. Мечникова у Дніпрі перебуває 32 особи, які постраждали під час атаки РФ на будинок, 9 із них - у дуже тяжкому стані. Травми різні. Найважча дівчина - їй 19 років, вона втратила око.

Про це в ефірі "1+1" в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Також читайте Розвідка назвала головну мету Путіна у війні проти України на 2023 рік

"32 постраждалих сьогодні - в лікарні Мечникова. Всім надається допомога. 9 із них поки - у дуже важкому стані. У відділені реанімації перебуває дівчинка, яка найтяжча з усіх. Їй 19 років. Вона втратила око. До неї із знайомих приходить лише хлопець. Її батьки живуть у Луганській області, більше знайомих у Дніпрі немає. У неї - черепно-мозкова травма. Робимо усе можливе, щоб її врятувати. Будемо відправляти на лікування за кордон. Я думаю, що обов'язково ми усіх врятуємо", - каже гендиректор лікарні.

Також він повідомив про стан 27-річної Каті, яка 20 годин пробула під завалами та отримала перехолодження. За словами Риженка, на сьогодні її стан покращився.

"Є дівчинка, яка отримала перехолодження. Їй 27 років. Звати Катя. Вона 20 годин пролежала під завалами. Зараз надається їй активна допомога. Її стан покращився. Сьогодні декількох постраждалих будемо виписувати", - додав він.

Ще одна постраждала - 8-річна Злата - перебуває в обласній дитячій лікарні. Під час ракетного удару їй посікло обличчя.

"Вона переходила вулицю, йшла до свого будинка, коли пролунав вибух - її лице було посічене. Шрами залишаться. Але і очі, і голова не дуже пошкоджені. Сьогодні за нею доглядають педіатри. Їй допомагають лікарі обласної дитячої лікарні. Зі Златою все буде добре", - розповів Риженко.

Він додав, що після атаки по будинку у лікарню Мечникова відразу прибуло до 100 медиків, аби надавати допомогу постраждалим. За ці дні лікарі перелили понад 20 л крові та провели понад десятки операцій.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 40. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Читайте також: