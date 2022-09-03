Одна із планових цілей окупантів: Кім пояснив, чому росіяни завдали удару по Інгульському мосту

Російські військові щодня обстрілюють Миколаїв та область. Під вогонь потрапляють цивільна інфраструктура. Одним із об'єктів удару росіян став Інгульський міст.
Голова Миколаївської області Віталій Кім впевнений, що міст через Інгул - планова ціль росіян, тож вони можуть знову завдати по ньому ударів.
Про це голова Миколаївщини сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, таким чином російські військові продовжують терор мирного населення.
"Я впевнений, що це одна із планових цілей по Миколаєву. Вони стріляли раніше три дні по Варварівському мосту – теж без успіху. По Інгульському – це була одна з групових цілей, яку вони намагалися уразити. Тому я вважаю, що це терор, тому що вони хотіли залякати населення і, скажімо так, у складі своєї інформаційній політики чи війни намагалися це продавати у себе в Росії", - зауважив посадовець.
Зауважимо, 29 серпня російські злочинці завдали удару по Інгульському мосту, коли на ньому проїжджали машини та громадський транспорт. Відео опублікували у Мережі.
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