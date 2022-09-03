Одна із планових цілей окупантів: Кім пояснив, чому росіяни завдали удару по Інгульському мосту

Голова Миколаївської області Віталій Кім впевнений, що міст через Інгул - планова ціль росіян, тож вони можуть знову завдати по ньому ударів.

Про це голова Миколаївщини сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, таким чином російські військові продовжують терор мирного населення.

"Я впевнений, що це одна із планових цілей по Миколаєву. Вони стріляли раніше три дні по Варварівському мосту – теж без успіху. По Інгульському – це була одна з групових цілей, яку вони намагалися уразити. Тому я вважаю, що це терор, тому що вони хотіли залякати населення і, скажімо так, у складі своєї інформаційній політики чи війни намагалися це продавати у себе в Росії", - зауважив посадовець.

Зауважимо, 29 серпня російські злочинці завдали удару по Інгульському мосту, коли на ньому проїжджали машини та громадський транспорт. Відео опублікували у Мережі.

Фото: commons.wikimedia.org

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