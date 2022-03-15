Одна консерва з капусти на чотирьох: СБУ перехопила запис розмов російських окупантів

Українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем.

Російські окупанти нарікають на погане забезпечення. Вони говорять, що в них на чотирьох осіб залишилась одна банка консервованої капусти, які вони поділили по 150 грамів.

Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ

"РФ відправляє своїх військових на війну в Україну, але знімає з себе будь-яку відповідальність за їхню смерть Рідним окупантів приходять пам’ятки, що військові РФ – нібито у відрядженні на території Росії і забезпечені всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

У перехопленій розмові СБУ чути, як загарбник пояснює своїй дружині, що російська армія просто "кидає" своїх. Особливе обурення у нього викликає пасаж про нібито хороше забезпечення: "Є одна консерва капусты, без м'яса, тушкованої якоїсь.. на чотирьох, 150 грамів на обід... Це вважається, що ми забезпеченні продовольством".

"Ось такі "смачні" обіди отримують окупанти "могутньої" путінської армії... Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем!", - наголосили в СБУ.

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