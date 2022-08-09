Одна людина загинула, п'ятеро - поранено, горіло поле з пшеницею: як минула доба на Харківщині

У ніч проти 9 серпня окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. У Шевченківському - пошкодили готельно-ресторанний комплекс. В Індустріальному - пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби, 8 серпня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Зокрема, у Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею. Фермерам вдалося власноруч погасили пожежу. Втім, знищено три гектари урожаю. У Чугуївському районі росіяни знищили склад з насінням.

Внаслідок обстрілів окупантів загинула одна людина, а поранення отримали п'ятер мирних мешканців. В області шпиталізували 4 людини: жінку 71 років в Чугуївському районі, чоловіків 72 та 45 років в Дергачівській громаді, зазнав поранень 59-річний чоловік у Кутузівці. Стан двох пацієнтів - важкий. Крім того, одна людина загинула, а одна поранилася у Харкові під час обстрілу Харкова.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ з артилерії та танків, використовує авіацію. "Українські військові впевнено тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь", - наголошує Синєгубов.

Нагадаємо, у британській розвідці наголошують, що російські окупанти не припиняють атакувати позиції Збройних сил України у Донецькій області. Втім, на минулих вихідних армія країни-агресрки Росії продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України.

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