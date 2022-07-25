Одна людина загинула, серед поранених є діти: подробиці знищення ворожих безпілотників на Волині (фото)

Уламки ворожих безпілотників впали на житловий будинок. На місці трагедії загинула одна людина, постраждало 5 осіб, серед яких є діти.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Уламки ворожого безпілотника впали у селі селі Дубове на Волині. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

"Оглянули всі ушкодження. Якомога швидше все відновимо, щоб люди мали де жити. Одна життя, яке було втрачено вже не повернеш. Щодо решти травмованих, то госпіталізовано було 5 осіб: 2 дорослих та 3 дітей. Усім була надана медична допомога. Їхньому життю нічого не загрожує. Двоє дорослих перебуває у медзакладі", - повідомив Погуляйко.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що ворожі безпілотники запустили з боку Білорусі.

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, у понеділок, 25 липня, у Волинській області пролунали вибухи. Регіон атакували два безпілотники, які вдалось збили, проте через це є загиблий та поранені.

Читайте також: