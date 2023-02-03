Одна людина загинула, шестеро поранено: окупанти обстріляли Торецьк

Російські окупанти, 3 лютого, атакували центральну частину міста Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни влучили багатоповерхові будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

Відомо також, що цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району, внаслідок чого поранення отримали 37 і 81-річні жінки, а також 76-річний чоловік.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.

Нагадаємо, шестеро постраждалих внаслідок удару по Краматорську 2 лютого – четверо чоловіків і двоє жінок, так повідомили в Офісі генерального прокурора.

Додамо, повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках