"Одна справа писати у Facebook, інша – проїхати через військову територію": прем'єр Болгарії відвідає Київ

"Одна справа писати у Facebook, інша – проїхати через військову територію": прем'єр Болгарії відвідає Київ

Прем'єр-міністр Болгарії у середу відвідає Київ. Петков у столиці проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим прибуде до Києва у середу, 27 квітня, аби на місці переконатись у необхідності відправлення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Радіо Болгарія

Зазначається, що Петков у столиці проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Петкова, бути у Києві – це символ, і не випадково чимало світових лідерів пішли на цей крок.

Бо одна справа писати у фейсбуці, інша – проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними", – додав прем'єр-міністр Болгарії.

Політик повідомив, що планує обговорити під час візиту у Київ реальні потреби українців задля того, щоб вирішити, яку допомогу може надати його країна.

Відомо, що з Болгарії до Києва повинен був вирушити один представник із кожної партії у правлячій коаліції, але Болгарська соціалістична партія відмовилася відправляти свого делегата.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність розглянути питання щодо закупівлі електроенергії в України.

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