"Одна тріщина в лінії відкрила шлях": в NYT проаналізували наступ росіян на Харківщину

Українська армія сьогодні є найуразливішою від початку повномасштабного вторгнення. Росія намагається скористатися цим вікном можливостей, посилюючи свої напади на сході та погрожує відкрити новий фронт.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Російська армія продовжує атакувати українські позиції вздовж північного кордону поблизу міста Харкова.

Багатомісячна затримка американської допомоги, різке зростання кількості втрат і серйозна нестача боєприпасів завдали серйозних збитків, що видно з втомлених виразів обличчя та втомлених голосів солдатів, які ведуть щоденні бойові дії.

"Відверто кажучи, у мене є побоювання. Тому що, якщо у мене не буде снарядів, якщо у мене не буде людей, якщо я не матиму обладнання, яким мої люди зможуть битися", - розповів ветеран танкового батальйону 59-ї мотострілецької бригади підполковник Олександр Волошин.

Раптовий наступ росіян через Очеретине, приблизно за дев’ять миль на північний захід від Авдіївки, наприкінці квітня, ілюструє, як навіть невелика тріщина в лінії може мати каскадні наслідки, оскільки вже розтягнуті взводи ризикують опинитися у флангах і оточенні, а інші підрозділи поспішають, щоб заблокувати порушення.

"Це як якщо у вас в машині стукає двигун, а ви на ній продовжуєте їздити. Машина працює, але в якийсь момент вона просто зупиниться. Тоді ви витратите ще більше ресурсів на його відновлення", - сказав 29-річний заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади лейтенант Олександр Ширшин.

Він додав, що є помилки, які не здаються критичними.

"Але вони призвели до того, що зараз потрібно стабілізувати ситуацію. І невідомо, де відбудеться ця стабілізація. Кожна подія, яку ви не передбачили, може повністю перевернути вашу ситуацію", – сказав лейтенант Ширшин.

Після захоплення Авдіївки російськими військами в лютому невелике містечко Очертине слугувало українським військовим опорним пунктом уздовж шосе. Більшість жителів втекли. Покинуті багатоповерхові житлові будинки та інша міська інфраструктура забезпечили хороші оборонні позиції і протягом двох місяців ситуація залишалася відносно стабільною.

Нагадаємо, у районі Очеретиного Донецької області ворог розширює плацдарм. За прогнозами українського експерта, ймовірність подальшого просування прна цьому напрямку - дуже велика.

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