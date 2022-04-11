"Одна з болючих ран на тілі України": Шмигаль та прем'єр-міністр Литовської Республіки відвідали Бородянку

"Одна з болючих ран на тілі України": Шмигаль та прем'єр-міністр Литовської Республіки відвідали Бородянку

Наразі у населеному пункті працюють 186 рятувальників та 42 одиниці техніки.

В Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Литовської Республіки Інгріда Шимоніте відвідали звільнену Бородянку. Там українські рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Також читайте Ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з Росією в обхід санкцій — посол Ізраїлю в Україні

Наразі у населеному пункті працюють 186 рятувальників та 42 одиниці техніки. Допомагають їм й 40 добровольців зі столиці. Піротехніки знищили близько 800 вибухонебезпечних предметів, серед яких заборонені Женевською конвенцією боєприпаси.

“Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий “русскій мір”. Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери, підтримують нас на шляху встановлення справедливості”, — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що окупанти вдарили із важкого озброєння по багатоповерхівці у Лисичанську.

Читайте також: