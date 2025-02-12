Одна з бригад північнокорейських військових була повністю знищена – Зеленський

За інформацією президента, останній наступ російських сил за участю північнокорейців відбувся кілька днів тому.

Президент України Володимир Зеленський розповів про значні втрати серед північнокорейських військових, які воюють на боці Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

"Після останньої атаки одна їхня бригада була повністю знищена нами. Було три бригади по 4 тисячі осіб, і одна з них повністю ліквідована", – зазначив він.

За словами Зеленського, останній наступ російських сил за участю північнокорейців відбувся кілька днів тому.

"Вони наступали на Курському напрямку, а ми – на різних напрямках. Було два удари, і серед північнокорейців за один день було 230 загиблих", – повідомив він.

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Президент наголосив, що після цієї розгромної поразки окупанти були змушені терміново евакуювати розбиту бригаду на відновлення. Зеленський також вказав на тактику Путіна із залученням союзників, зокрема Північної Кореї.

"Він їх запрошує, а він не ділиться інформацією про те, скільки втрат серед північнокорейських солдатів", – підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що КНДР відправила до РФ близько 200 одиниць далекобійної артилерії. Ба більше, ймовірно, Пхеньян направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Кремля проти України.