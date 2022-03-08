"Одна з кращих армій світу" ховається в українських лісах і селах: черговий допит російського полоненого - відео

"Одна з кращих армій світу" ховається в українських лісах і селах: черговий допит російського полоненого - відео

Черговий російський полонений закликає своїх співвітчизників не вірити пропаганді Кремля.

Росіяни, які здаються в полон або яких ловлять українські військові, розповідають про військові злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення.

Служба безпеки України опублікувала черговий допит російського солдата.

Як зазначає пресслужба СБУ, деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною.

Російський полонений закликає своїх співвітчизників не вірити пропаганді Кремля та в жодному разі не їхати воювати до України.

Раніше повідомляли, що у квазідореспубліках "ЛНР" та "ДНР" немає охочих воювати проти України, тож "бажаючих" знаходять посеред вулиці, хапають, забирають документи і відправляють на передову.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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