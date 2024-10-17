Одна з країн дозволила використовувати передані F-16 на території РФ: деталі

Українські Повітряні сили можуть використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє "Укрінформ".

Політик наголосив на тому, що Україна отримала першу партію літаків від Амстердама. Під час використання F-16 Україна має дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право, наголосив Брекельманс, не містить жодних обмежень щодо відстані.

"Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону. Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони", – наголосив міністр.

Брекельманс каже, що це знадобиться для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії.

"Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", – сказав Брекельманс.

За його словами, питання щодо підтримки України є ключовими. Рубен Брекельманс нагадав про свої поїздки до Харкова та Києва і заявив, що "ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах дуже тривожна".

"Нам потрібно активізувати наші зусилля. Нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", – сказав міністр оборони Нідерландів.

Нагадаємо, Нідерланди передали українським Збройним силам першу партію із 24 обіцяних сучасних винищувачів F-16. Решта з 24 літаків з’являться в найближчі місяці.

Нідерланди передають останні винищувачі F-16 для України!

Читайте також: