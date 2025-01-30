Одна з країн НАТО допустила можливість направлення миротворців до України

В Литві вважають, що це питання потрібно обговорити.

У Литві допускають можливість відправлення миротворців до України. Втім, Вільнюс має ще обговорити це питання.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас, повідомляє LRT.

Литовський військовий наголошує на тому, що його також має взяти відповідальність за стабільність в Європі.

"Якщо запитати, чи могла б Литва (надіслати війська до України - Ред.), та, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію. Я думаю, що ми також маємо взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", - заявив командувач армії Литви.

Нагадаємо, раніше в Росії зробили заяву про присутність військ НАТО в Україні. Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це неприйнятним.

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