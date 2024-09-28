Одна з країн ЄС передала Україні нову партію військової допомоги: що в неї увійшло

Литва вже передала Україні боєприпаси, бронемашини, системи боротьби з дронами та інше.

Литва продовжує надавати військову допомогу Україні. Цього тижня до України надійшло матеріально-технічне забезпечення, боєприпаси, ноутбуки та інші засоби для Збройних сил.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У відповідь на запити України Литва цього року вже передала 155-мм боєприпаси, бронемашини M577 та M113, системи боротьби з дронами, обладнання для зимового сезону та комплекти теплої форми, протитанкові гранатомети "Карл Густав", системи дистанційного підриву РІСЕ-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладні ліжка та інші засоби.

Військова допомога Україні / Міністерство оборони Литви

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 683 мільйони євро, а загальна підтримка перевищила один мільярд євро і має довгостроковий характер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, надану союзниками та партнерами. У Вільнюсі наголошують, що озброєння має бути ефективним.

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