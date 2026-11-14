Одна з країн Європи припиняє постачати зброю Україні та озвучила нову позицію

Боєприпаси. / © Associated Press

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Болгарія не надаватиме Україні фінансової допомоги та припиняє постачання зброї й боєприпасів із резервів своєї армії.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє румунський портал G4Media.ro.

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«Ми більше не постачаємо зброю та боєприпаси зі складів болгарської армії», — наголосив він.

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За словами глави уряду, Болгарія наразі перебуває під процедурою надмірного дефіциту бюджету та має проблеми з власними резервами. Через це країна не може виділяти додаткові фінансові ресурси в нинішніх умовах.

Водночас Радев запевнив, що Софія не перешкоджатиме рішенням інших держав-членів ЄС щодо надання фінансової підтримки Україні. Болгарія готова обговорити механізми, які будуть гарантувати використання коштів виключно на гуманітарні потреби, забезпечення електроенергією та медичну допомогу, а не на закупівлю озброєння.

Болгарський прем’єр зауважив, що у 2022–2023 роках оборонні підприємства країни експортували продукцію у значних обсягах. Однак згодом постачання почали поступово скорочуватися. Радев пояснив це зміною потреб на полі бою: якщо на початку війни найбільшим попитом користувалися боєприпаси, то тепер пріоритет змістився на безпілотники.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США більше не надають допомоги Україні. З його слів, держави Європи зараз є головною опорою для Києва, без якої країна фактично втратила б зовнішню допомогу.

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Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував новий пакет допомоги від Данії на приблизно 643 мільйони євро. Копенгаген надасть додаткову допомогу на 20 мільйонів євро для енергетичного сектору України.

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