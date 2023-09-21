Одна з найбільших атак за останній час РФ по Україні: де гриміли вибухи та були "прильоти" (фото)

Сьогодні, 21 вересня, російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях. У Херсоні окупанти поцілили у гуртожиток, де перебували люди. Повітряна тривога лунала двічі.

Про всі подробиці атаки - пише ТСН.ua.

Київ

У столиці у Дарницькому районі постраждали семеро людей, серед яких - двоє дітей 18 та 9 років. Їх і ще одну людину госпіталізували. Усі постраждалі з будинку, який розташований поруч із інфраструктурним обʼєктом — на нього впали уламки ракети. Також в районі горіло СТО, там пожежники гасили дві автівки. У Шевченківському районі Києва уламки ракети пошкодили газову трубу, але пожежі там немає.

Наслідки атаки РФ на Київ

Черкаси

Унаслідок ракетного обстрілу України 21 вересня в Черкасах постраждали 10 осіб. Також ще під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"У результаті роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури", — заявив Табурець.

З його слів, рятувальна операція триває. Також він поділився фотографіями з місця подій.

Росіяни влучили у готель в Черкасах / Фото: Associated Press

Харків

У Харкові щонайменше шість "прильотів". Мер міста повідомляє, що усі вони у Слобідському районі. За даними моніторингових груп, по Харкову росіяни стріляли балістичними ракетами С-300. Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

Харків - наслідки обстрілу / Фото: Харківська обласна прокуратура

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині з "Граду" та важкої артилерії окупанти гатили по Нікопольському району. Троє людей поранені, один — батько 3-місячної дитини — у важкому стані

Львівська область

У Дрогобич влучили три російські ракети, повідомив очільник Львівської ОВА. Дві у промисловий обʼєкт, а одна — у приватний двоповерховий склад. Горять цех і склад, зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих, ймовірно, немає.

"Наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли до нас. Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!" - написав мер Львова Андрій Садовий.

Хмельницька область

Крім того, про вибухи та роботу ППО в області повідомляла Хмельницька ОВА.

"Чути вибухи. Працюють сили ППО", — йшлося в повідомленні.

Про постраждалих чи руйнування ОВА не повідомляє. Повітряна тривога у Хмельницькій області почалася о 04:53.

О 05:59 Повітряні сили ЗС України в Telegram повідомили про рух ракет у західному напрямку, зокрема на Хмельниччину. І вже о 05:59 у Хмельницькому почули звуки вибухів.

О 06:37 в Хмельницькій області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Рівне

У місті Рівне також є "прильоти" російських ракет, заявив очільник ОВА. На місці працюють екстрені служби. Російські ракети влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждало СТО і п'ять автомобілів, що були на її території.

Після вибухів, які пролунали близько 6:20, у частині міста зникло електропостачання та централізована подача води.

Херсон

Російські окупанти протягом ночі 21 вересня обстрілювали Херсон. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, горіли автівки. Двоє людей загинули, п'ятеро поранених. Військові РФ, обстрілюючи Херсон, влучили у гуртожиток.

Наслідки обстрілу у Херсоні / Фото: Херсонська ОДА

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