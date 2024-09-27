"Одна з найбільших битв війни": у ЗСУ назвали завдання ворога на Харківщині

Російські війська отримали завдання за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл на Харківщині. Минулої доби там відбулася одна з найбільших битв повномасштабної війни.

Про це заступник комбата "Ахіллес" батальйону ударних БпАК 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів у ефірі "Київ24".

"Очевидно, що ворогу поставили ціль будь-якою ціною за будь-які втрати досягти успіху – дійти до річки Оскіл. З нашого боку там працюють декілька бригад, в тому числі наш батальйон", – повідомив Маляревич.

Він зазначив, що бої точаться щодня.

"І вчора ми брали участь в одній з найбільших, мабуть, битв цієї війни: там 51 одиниця техніки йшла на наші позиції, було знищено 32. Саме така велика сила рухалась на позиції нашої піхоти. І завдяки вогневому впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені", – розповів заступник комбата.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку фронту за попередню добу були зафіксовані три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

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