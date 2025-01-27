"Одна з найдовших битв цієї війни майже закінчилася": волонтер про Велику Новосілку

Відхід з більшої частини селища Велика Новосілка, який був очікуваний, завершився набагато краще, ніж очікувалося. Наступне важливе задання - це оборона лінії Комар-Багатир-Костянтинопіль.

Про це написав волонтер Богдан Мірошников.

"Одна з найдовших битв цієї війни майже закінчилася, і це останній пост про Велику Новосілку на найближчий час", - написав він.

Україна повернеться туди все одно, додає волонтер, в цьому немає сумнівів.

Раніше йшлося про те, що росіяни планують оточити Велику Новосілку Донецької області. Між двома російськими угрупованнями залишається менш як 2 кілометри.

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