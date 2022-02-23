"Одна з найфантастичніших підтримок": Корнієнко нагадав, скільки українців хочуть до НАТО та ЄС

"Одна з найфантастичніших підтримок": Корнієнко нагадав, скільки українців хочуть до НАТО та ЄС

За словами політика, якщо далі події так будуть розгортатися і Росія продовжуватиме тиснути, в нас скоро буде 80% за вступ до НАТО.

Політики не є самостійними в прийняті рішень, вони спираються на думку своїх виборців. І це найкраща позиція.

Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Ми будемо спиратися на позицію виборців. Наразі вона представлена, було опитування Рейтингу і там 62% за вступ в НАТО і 68% за вступ в ЄС. Я взагалі дивився на ці цифри і ми їх обговорювали на полях конференції в Мюнхені з різними дипломатами, колегами з Європи. Вони казали, що в них на референдумах не було такої підтримки", - зазначив він.

За словами політика, це одна з найфантастичніших підтримок. Якщо далі події так будуть розгортатися і Росія продовжуватиме тиснути, в нас скоро буде 80% за вступ до НАТО і з цим нічого неможливо вкоїти, бо це вибір українців.

"Ми будемо спиратися на позицію виборців", - Корнієнко про вступ до НАТО та ЄС

Нагадаємо:

Згідно з даними опитування, у разі загострення воєнного конфлікту 43% українці будуть проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок РФ припинити агресію проти України.

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