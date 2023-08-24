Одна з найкращих операцій: Буданов розповів, що з російським пілотом, який пригнав Україні Мі-8

Буданов розповів, як вдалося виманити російського пілота Мі-8 і що з цим пілотом буде далі.

Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив спецоперацію, що вдалося виманити російський вертоліт Мі-8 і посадити його в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Також читайте Війна ще далека від завершення: ексгенерал Великої Британії про ймовірні сценарії закінчення бойових дій в Україні

"Змогли знайти правильний підхід до людини. Змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину. І зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, вони спробували втекти", – сказав Буданов

За його словами, двоє членів екіпажу, крім пілота, що співпрацював із ГУР, після посадки намагалися втекти. Тому їх довелося ліквідувати.

Вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов анонсував фільм на 7 вересня, який вийде до річниці військової розвідки. У ньому будуть розкриті деталі спецоперації. Після цього можна буде поспілкуватися і з пілотом.

"Пілот чудово почувається, все в нього добре. Його ніхто не тримає за ґратами. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)", – додав Кирило Буданов.

Керівник ГУР назвав цю спецоперацію однією з найкращих за весь час. Мотивацію російького пілота, який погодився пригнати гелікоптер він не розголосив.

"Ніхто такого не зробив за цей час. Сподіваємось, що зможемо масштабувати тепер", – підсумував Буданов.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 приземлився на території України. ТСН.ua зібрав усі подробиці неймовірної спецоперації української розвідки.

Читайте також: