"Одна з наймасованіших атак – мінімум 9 ракет": Вілкул розповів про наслідки удару по Кривому Рогу

Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу є жертва та постраждалі.
Внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ по Кривому Рогу вранці 8 січня пошкоджена колія швидкісного трамвая, а також торговельний центр, одна людина загинула, ще троє – поранені.
Про це в ефірі "Радіо.Свобода" розповів очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Одна із наймасованіших атак, мінімум 9 ракет. Пошкоджений ТЦ, десь 20 приватних будинків. У понад 200 багатоповерхівках вибиті вікна. Також перебита колія швидкісного трамвая. Декілька діб їздити швидкісний трамвай не буде", – розповів він.
Також відомо, що у передмісті Кривого Рогу загинула жінка 63 років, троє людей – поранені, їхній стан стабільний.
Окупанти використали для атаки і крилаті ракети, і балістику.
Вілкул також додав, що торговий центр підлягає відновленню, а у двох лікарнях, де вибуховою хвилею повибивало вікна, їх мають упродовж дня затягнути матеріалом, адже на вулиці мінусова температура.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС. Вибухи лунали у Харкові, Хмельницькому, Запоріжжі та Дніпропетровській області. ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію у цих регіонах.
За даними МВС, внаслідок ракетних ударів 8 січня постраждали понад 20 людей.
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