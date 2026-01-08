"Одна з наймасованіших атак за час війни": що відбувається у Кривому Розі після нічного обстрілу

Безпілотник / © iStock

Ситуація у Кривому Розі після нічної атаки РФ залишається важкою, але контрольованою.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, всю ніч у місті працював штаб, до якого залучені рятувальники, енергетики, тепловики, комунальні служби та представники всіх рівнів влади. Роботи з ліквідації наслідків тривають цілодобово.

«Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декількох локаціях в нашому місті. Станом на ранок із 8 постраждалих на стаціонарі в лікарні залишаються 2 людини. Стан середньої тяжкості, стабільні. Слава Богу, всі живі», — повідомив Вілкул.

Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням в Інгулецькому, частині Металургійного та Довгинцівського районів. Аварійно відключеними залишаються 29 360 абонентів. Енергетики працювали всю ніч і продовжують відновлення мереж.

Водопостачання на півдні міста утримують за рахунок генераторів, ситуація стабілізована.

Через удари було відключено понад 30 котелень, зокрема великих. Станом на ранок усі котельні працюють у штатному режимі, окрім однієї в Інгулецькому районі — вона функціонує від генератора, подавання тепла там лише починають. По місту фіксують пориви мереж через гідроудари.

Лікарні продовжують роботу на резервному живленні. Усі пункти незламності працюють і готові включати генератори за першої потреби.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили — наразі він працює по всьому місту. Школи та дитсадки цього району тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Вночі в області сили ППО збили 31 ворожий БпЛА. У Криворізькому районі внаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури та виникли пожежі. У Нікопольському районі ворог обстрілював громади з важкої артилерії та FPV-дронів — без жертв.

Також мешканців попередили, що 8 січня о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Вибух контрольований і не несе загрози.

Нагадаємо також, що Дніпропетровщина та Запоріжжя опинилися у блекауті після ворожого удару. Міністерство енергетики підтвердило, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки були майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.