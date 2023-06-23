Одна з найновіших ракет: у ЗСУ розповіли, чим росіяни атакували Україну вночі

Вночі проти п'ятниці, 23 червня, під час повітряної тривоги російська армія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, бойова частина такої ракети становить понад 400 кг. Її заявлена дальність ураження - 5500 км.

"Багато фахівців твердять, що це надто завищена цифра дальності польоту, але все одно тисячі кілометрів там є. Ракета летить доволі далеко. Запускають їх з Каспію. Вони досягають західних кордонів. Ця ракета є однією з найновіших поряд з "Кинджалом". На жаль, ці ракети продовжують виготовляти. Виробництво працює - скільки не говорять про санкції", - наголосив представник ЗСУ.

Як повідомлялося, вночі 23 червня Росія завдала ударів по Україні з літаків стратегічної авіації - із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Знищено 13 крилатих ракет.

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