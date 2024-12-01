Одна з найпотужніших військових бригад України повернулася після навчання у Європі - Forbes

Вона є однією з найкращих та найкраще озброєних серед нових бригад ЗСУ.

155-та механізована бригада після тримісячного навчання за кордоном повернулася в Україну, щоб долучитися до бойових дій.

Про це написав аналітик Forbes Девід Акс.

Він вважає, що 155-та механізована бригада не готова до бою. Їй може бракувати критично важливого обладнання.

Аналітик розповідає, що після початкового етапу розширення у відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, українські сухопутні війська – армія, повітрянодесантні війська, морська піхота, національна гвардія та територіальна оборона – могли мобілізувати до ста бригад, кожна з яких налічувала близько 2000 осіб.

За його словами, це була одна з найбільших активних сухопутних армій у світі – і її все одно було недостатньо. Протистоячи чисельно та озброєно сильнішим російським військам і розтягнутим вздовж 800-мильного фронту великої війни, кращі українські бригади так і не мали змоги вийти на перерву для відновлення та технічного обслуговування.

Також, елітна 47-ма механізована бригада, основний користувач американських броньованих машин в Україні, перебувала в кривавих боях 15 місяців, перш ніж нарешті була виведена з передової цієї осені. Однак навіть ця запізніла відпустка різко закінчилась, коли наступ України на Курську область в західній Росії знову залучив бригаду до бойових дій.

Окрім цього, на сході України, 72-га механізована бригада два роки захищала укріплене місто Вугледар. Втомлена і в пошуках допомоги, яка так і не надійшла, бригада зрештою відступила у вересні, здала ключовий сектор наступаючим росіянам.

На його думку, втомленим бригадам України необхідна допомога. Чотири нові бригади, що сформувалися наприкінці 2023 року, принесли лише часткове полегшення. З весни 2024 року армія сформувала ще сім бригад. Через дефіцит важкої бронетехніки більшість нових підрозділів спочатку були піхотними бригадами і лише згодом отримали техніку … і нові номери.

Також він нагадав, що с155-та механізована бригада була сформована в травні. Але вона в основному існувала лише на папері до вересня, коли 2300 українських солдатів – основна частина нової бригади – прилетіла до Франції і почала навчання разом із 1500 інструкторами французької армії. Одночасно кілька сотень солдатів з танкової бригади 155-ї механізованої бригади прибули до Польщі для навчання разом з польськими військовими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бійці 3-ї ОШБр показали, як вони працюють на фронті.

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