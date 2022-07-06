Одна з ракет окупантів впала неподалік житлових будинків у Харкові (фото)

Уночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків.
Російські війська вдарили по Новобаварському і Слобідському районах. Одна з ракет впала на відкриту ділянку неподалік житлового масиву.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Так, у результаті обстрілу Новобаварського району значних руйнувань зазнала адмінбудівля. А у Слобідському районі ворожа ракета впала на відкриту місцевість неподалік житлового масиву. Як видно на фото, на місці утворилася вирва.
Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож.
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