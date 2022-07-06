Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одна з ракет окупантів впала неподалік житлових будинків у Харкові (фото)

Дата публікації
Перегляди
765
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області
© Прокуратура Харківської області

Уночі 6 липня російські військові вкотре обстріляли Харків.

Російські війська вдарили по Новобаварському і Слобідському районах. Одна з ракет впала на відкриту ділянку неподалік житлового масиву.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Так, у результаті обстрілу Новобаварського району значних руйнувань зазнала адмінбудівля. А у Слобідському районі ворожа ракета впала на відкриту місцевість неподалік житлового масиву.  Як видно на фото, на місці утворилася вирва.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож.

Читайте також:

Лавина вогню: російські окупанти стирають із лиця землі села на Харківщині

Лавина вогню: російські окупанти стирають із лиця землі села на Харківщині
Наступна публікація