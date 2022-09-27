"Одна з умов співпраці терористичних країн": Росія дронами Shahed-136 планувала атакувати хасидів в Умані

Частина дронів Shahed-136, які окупанти запустили з Криму, летіли на Умань.

В Умані окупанти планували атакувати святі місця для паломників-хасидів, щоб влаштувати там терористичний акт.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на свої джерела у спецслужбах.

За даними спецслужб, частину дронів, які вдалось збити на півдні, Росія запускала на Умань. Там окупанти планували влаштувати терористичні акти проти хасидів. Дрони повинні були поцілити у місця масових скупчень паломників.

"Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси кремля", - пояснили у спецслужбах.

Нагадаємо, Збройні сили України збили всі іранські дрони-камікадзе, які ворог випустив по Миколаєву, жоден з них не долетів до цілі.

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