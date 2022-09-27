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"Одна з умов співпраці терористичних країн": Росія дронами Shahed-136 планувала атакувати хасидів в Умані

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"Одна з умов співпраці терористичних країн": Росія дронами Shahed-136 планувала атакувати хасидів в Умані

Фото: Українська правда

Частина дронів Shahed-136, які окупанти запустили з Криму, летіли на Умань.

В Умані окупанти планували атакувати святі місця для паломників-хасидів, щоб влаштувати там терористичний акт. 

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на свої джерела у спецслужбах. 

За даними спецслужб, частину дронів, які вдалось збити на півдні, Росія запускала на Умань. Там окупанти планували влаштувати терористичні акти проти хасидів. Дрони повинні були поцілити у місця масових скупчень паломників. 

"Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси кремля", - пояснили у спецслужбах. 

Нагадаємо, Збройні сили України збили всі іранські дрони-камікадзе, які ворог випустив по Миколаєву, жоден з них не долетів до цілі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6739
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