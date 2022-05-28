Одна загибла та семеро поранених: з'явилося відео наслідків обстрілу окупантами Миколаєва

У Миколаєві 28 травня російські війська вчергове обстріляли житлові квартали.

Ворожі снаряди розірвались у дворах багатоповерхових будинків. У результаті обстрілів пошкоджено вісім будинків.

Осколками пошкоджено 200 вікон та вхідні двері, майно у квартирах, а також автомобілі, які стояли у дворах.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Facebook, станом на 18:30, відомо про сімох поранених, з них двоє - у тяжкому стані. Одна жінка загинула. Вона працювала двірником у комунальному підприємстві і зранку саме прибирала в одному з дворів.

"На місцях обстрілів увесь день працювали співробітники наших комунальних підприємств, районної адміністрації та управляючих компаній, які допомогли мешканцям будинків ліквідувати наслідки обстрілів. Вони зачистили територію від великогабаритних пошкоджень, вивезли сміття, роздали людям плівку й організували підвіз питної води", – розповів міський голова.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

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