Самі руїни: який вигляд має місто на Житомирщині після атаки Росії (фото)

Мінімум одна людина загинула, ще двоє травмувалися.
У результаті авіаударів російської армії було зруйновано місто Малин в Житомирській області.
Про це повідомляє ДСНС України.
Нагадаємо, що авіаудар прийшовся на центральну площу міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, Свято-Покровську церкву, знищено транспортні засоби, у довколишніх приміщеннях пошкоджені вікна та двері, посічені стіни.
До поліції надійшла інформація про одного загиблого 1974 року народження та двох травмованих, їх доправили до лікарні.