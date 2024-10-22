Одні "тягнуть лямку", а інші "тусять по кав’ярнях": Сенцов висловився про службу, ротацію і бронювання

На переконання командира штурмової роти в 47-й бригаді, всі мають бути готовими до служби в армії.

Всі чоловіки, які можуть служити в армії, мають бути готовими це зробити.

Таку думку висловив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов в інтерв'ю "Армія TV".

"Дуже просто. Бронювання повинно бути для тих, хто дійсно в критичній інфраструктурі, а не для всіх підряд, хто "порішав" за себе, чи за своє підприємство. Це — не вихід, що ось ці "тягнуть лямку", а ось ці "тусять по кав’ярнях" на економічному фронті. Це не є справедло", — сказав Сенцов.

Він також відповів, чи вистачає українським піхотинцям часу відновитися на фронті.

"Все залежить від підрозділу, ситуації. Я працював у смугах різних бригад... Був на багатьох напрямках і багато із ким перетинався. У всіх це по-різному організовано. Але все просто: є робота, а потім — відпочинок в тому ж секторі (внутрішня ротація виходить). В когось три через три, в когось — тиждень через тиждень, 10 днів через три, залежно від кількості людей. Певний час ти можеш їхати в цьому темпі, проте втома накопичується, навіть якщо ти не поранений, ти не контужений — так тобі пощастило, що ти просто працюєш. На лінії зіткнення ти перебуваєш у стані стиснутого кулака... Лише відтягнувшись на 20 км від лінії зіткнення, ця пружина тебе відпускає", — поділився військовий.

Він додав, якщо буде більше бригад, які зможуть робити внутрішні ротації, буде набагато краще для людей. Адже бійцям потрібно надавати можливість відновитися.

Нагадаємо, Олег Сенцов також зазначив, що встановлення граничних термінів служби в армії для мобілізованих дуже важливо. Він вважає, що в Україні має бути зазначений термін служби в армії під час війни.

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