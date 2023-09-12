“Одні й ті самі воювати не можуть”: комбат “Фугас” про необхідність ротації на фронті

Одні й ті самі люди не можуть воювати, адже їм потрібне відновлення, переконаний командир батальйону 63-ї механізованої бригади на псевдо “Фугас”.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Потрібно провести ротацію. Люди закінчуються. Це звучить страшно, але насправді це так. Люди стають каліками фізично. Їм потрібне відновлення”, — зазначив він.

“Але якщо ми говоримо про те, що, наприклад нас всіх забрати і сюди завезти необстріляних пацанів, які не мають жодного досвіду, загнати їх на позиції, ці позиції ворог змете найближчим часом”, — говорить військовий.

“Дуже часто відбувається втрата позиції власне після зміни, після проведення ротації. Ми проводили наступальні дії одразу після ротації, коли тільки помінявся ворог”, — резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Велике інтерв’ю ТСН з “Фугасом”, командиром батальйону 63-Ї ОМБр

Нагадаємо, Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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