"Одні з найкращих у світі": Мельник закликав Берлін поділитися з Україною підводними човнами

Заступник міністра закордонних справ та експосол в Німеччині Андрій Мельник закликає Берлін передати Україні підводний човен.

Про це Мельник написав у Twitter.

За його словами, німецька компанія ThyssenKrupp виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Мельник уточнив, що Бундесвер має шість таких підводних човнів.

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"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - йдеться в повідомленні українського дипломата, який назвав це креативною ідею і висловив думку, що після цього він "отримає новий бісів шторм".

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські військові тримають у морі на чергуванні два великі десантні кораблі. Наразі "це просто демонстрація сили" - висадка російського десанту на Чорноморському узбережжі є малоймовірною.

Натомість станом на 29 січня РФ вивела у Чорне море 16 ворожих кораблів, серед них – три ракетоносії з 20 "Калібрами" на борту.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправила до України ракети IRIS-T та небойову техніку.

А 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про рішення передати Україні 14 танків своїх Leopard 2. ФРН також надала дозвіл іншим державам передавати ці німецькі танки до України.

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