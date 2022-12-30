Одні захищають країну, інші - лише веселяться: у поліції Миколаївщини закликають обмежити роботу закладів у новорічну ніч

Незважаючи на комендантську годину, розважальні заклади запрошують відзначати Новий рік та бронювати місця на всю ніч.

Начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет закликав очільників військових адміністрацій проконтролювати обмеження роботи закладів у нічний час, наголошуючи на вимоги комендантської години.

Про це головний поліцейський Миколаївщини написав у себе на сторінці у Telegram.

"Здавалось би, цьогорічний Новий рік і його святкування як ніколи раніше має бути тихим та домашнім. Але, дивлячись на рекламні оголошення різних розважальних закладів, які запрошують відзначати Новий рік та бронювати місця на всю ніч, усупереч визначеному часу комендантської години, починаєш думати про інше.

Шкода, що люди відмежовують себе від реальності, і поки одні захищають нашу країну від ворога, ночують у бліндажах та гріються біля окопних свічок, інші прагнуть лише веселощів, мирного життя та безкінечного свята", — зазначив він.

Нагадаємо, на Львівщині заборонили використовувати піротехніку і не скасували комендантську годину у новорічну ніч.

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