Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: експерт про знищення "Сергея Котова"

Володимир Заблоцький зазначив, що корабель "Сергей Котов" був озброєний однією гарматою 76 мм та двома комплексами самооборони.

Тактика використання надводних бойових безекіпажних катерів вдосконалюється й дає певні результати.

Про це повідомив військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький у етері телеканалу "Еспресо".

"Тактика використання надводних бойових безекіпажних катерів вдосконалюється й дає певні результати. Цього року вже знищено третій корабель в морі, коли він у боєготовності й знає, що його атакують, але нічого не може зробити. Такі кораблі призначені для патрулювання, мають модульну конструкцію, і в разі необхідності можуть бути переозброєні та перетворитися на корвет. Але жодного з чотирьох кораблів, що має РФ, переобладнано не було", – зауважив Заблоцький.

Військово-морський експерт Defense Express також додав, що корабель "Сергей Котов" був озброєний однією гарматою 76 мм та двома комплексами самооборони.

"Може вести надводну радіолокаційну розвідку, радіорозвідку, має підводні сенсори, які дозволяють прослуховувати глибини. Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів у Чорному морі", – наголосив Заблоцький.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі був уражений ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.